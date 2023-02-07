Синоптики рассказали, когда ожидать пик шторма Барбара в Израиле

Шторм «Барбара», который вчера хорошо ощущался в Израиле, достигнет своего пика сегодня во вторник и завтра. Он будет сопровождаться сильными ветрами, скорость которых достигнет 100 км/ч, и будет характеризоваться сильными дождями и холодом.

Сегодня местами будет дождливо, дождь будет сопровождаться отдельными грозами от севера страны до севера Негева. На горе Хермон ожидается снег. Будут дуть сильные западные ветры. На юге ожидается туман.

В Иудейской пустыне и на Мертвом море существуют сильные опасения наводнений, а также небольшие опасения наводнений на южной прибрежной равнине. Ночью ожидается уменьшение снега в северных горах и его распространение на высокие вершины центральных гор.

Завтра ожидается локальный дождь с севера страны к северу от Негева, на Хермоне продолжится снег. Утром на вершинах северных гор и высоких вершинах центральных гор возможен небольшой снег. С полудня дождь и ветер постепенно ослабнут.

В четверг на севере и в центре страны ожидаются небольшие локальные дожди, будет холоднее обычного. В пятницу будет повышение температуры, но она все равно будет ниже, чем обычно.

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