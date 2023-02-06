Стеклянная панель упала на голову курьера из-за шторма «Барбара»

Возле пострадавшего было много других людей.

В Израиле стеклянная панель рухнула с высоты на голову доставщика Wolt, что обусловлено штормом «Барбара» и спровоцированными ими сильными ветрами.

Панель чуть не убила курьера и окружающих, но, к счастью, никто не погиб. Судя по видео, пострадавшему сразу предложили свою помощь очевидцы происшествия.

Это не первый подобный случай за сегодняшний день, 6 февраля. Так, в Ор-Иеуде ветер повалил многие деревья, что травмировало 13-летнюю девочку. На место происшествия прибыли парамедики МАДА, госпитализировавшие подростка в медучреждение «Шиба». Врачи оценивают ее состояние как легкое.

На территории Тель-Авива и Хайфы из-за штормового ветра повалились деревья, которые повредили припаркованные рядом машины. В Ашдоде рухнул строительный лес, а в Тират а-Кармель ветер сорвал с 2-этажного дома солнечный бойлер, который упал и пробил дыру в крыше.

Помимо этого в Хайфе из-за шторма «Барбара» застрял фуникулер. На место происшествия отправили пожарно-спасательную службу, а видео с места событий смотрите в материале «Курсора».

На фоне тяжелых погодных условий израильтян предупредили о возможных проблемах с электроснабжением и попросили не посещать леса, потому что это может быть опасно для жизни.

На фоне утреннего сильного зимнего шторма минздрав представил рекомендации для израильтян касательно опасности переохлаждения из-за ожидаемой волны зимней погоды. Медики обратились к пожилому населению, родителям младенцев и детям с призывом соблюдать рекомендации для минимизации и избежания вреда здоровью. Подробно о рекомендациях читайте здесь.

Также эксперты рассказали, ждет ли Израиль мощное землетрясение.

Помимо этого возникла угроза ракетного обстрела Израиля.