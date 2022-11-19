Сирия обвинила Израиль в очередном авиаударе

Четыре сирийских солдата были убиты и один ранен в результате израильской «авиационной агрессии» на некоторые военные посты в прибрежном и центральном районе Сирии в субботу утром, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

Сирийские ПВО отразили атаку, которая была нанесена со стороны Средиземного моря и также нанесла материальный ущерб, отмечает агентство.

«Примерно в 6:30 утра (03:30 по Гринвичу) израильский противник осуществил воздушную агрессию над Средиземным морем со стороны Баниаса, нанеся удары по некоторым постам в центральном и прибрежном районе», — сообщило агентство с ссылкой на военный источник.

В течение октября сирийский режим сообщил о нескольких израильских авиаударах, большинство из которых были нацелены на аэропорт Дамаска.

Отметим, что Армия обороны Израиля продолжает кампанию по срыву действий Ирана в Сирии. Кампания направлена ​​на то, чтобы подорвать стремление Ирана к региональной гегемонии, а также помешать Ирану разместить своих марионеток в Сирии.

Одним из основных аспектов этой стратегии являются усилия Израиля по пресечению попыток Ирана контрабандным путем переправить из Ирана новейшее оружие «Хизбалле» в Ливан.

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