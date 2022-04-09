Сирия обвинила Израиль в авиударах с севера Ливана

В авиаударах возле города Масьяф сирийские СМИ обвиняют Израиль. ПВО обезвредило ракеты. Пока последствия ущерба не оглашаются.

Сирия сообщила, что авиаудары с севера Ливана по территории сирийского Масьяфа 9 апреля в 6:45 вечера произведены израильскими самолетами,

Сирийские СМИ считают, что целью Израиля являлись районы в центре страны.

Ссылаясь на военный источник, они утверждают, что сирийские системы ПВО обезвредили несколько израильских ракет. Пока неизвестен полный размер ущерба.

«Курсор» ранее писал, что Германия получила одобрение на покупку израильской системы ПВО. В случае успешного проведения сделки по покупке Германией израильской системы Arrow 3, она может стать первым беспрецедентным случаем продажи данной ПВО в другую страну.

Также сообщалось, что стала известна личность одного из ликвидированных в Дженине боевиков.

Редакция публиковала данные, что ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды оружия через иорданскую границу. Контрабанда оружия на границе с Иорданией была пресечена армией обороны Израиля. У задержанного было изъято 30 единиц различных видов оружия.

«Курсор» информировал, что Шакед вела переговоры с Ликудом. После того, как на этой неделе бывший председатель коалиции, депутат Кнессета Идит Сильман, вышла из состава коалиции, то появились сообщения, что Айелет Шакед ведет переговоры с Ликудом.