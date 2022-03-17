Минобороны Украины: Сирия предоставит россии 40 тысяч наемников

Президент Сирии Башар Асад пообещал предоставить российской федерации около 40 тысяч боевиков для войны в Украине, сообщило в четверг днем ​​Министерство обороны Украины.

По данным украинской разведки, в ближайшее время из Сирии в россию* и беларусь будет переброшено оружие и другая техника, сообщается в заявлении, а также до 40 тысяч боевиков.

В сообщении украинской разведки от 13 марта указывалось, что россия уже открыла 14 вербовочных центров по всей Сирии, в Дамаске, Алеппо, Хамме, Ракке и Дейр-эз-Зоре, чтобы укрепить свои силы.

Сообщается, что россия платит иностранным наемникам ежемесячную зарплату в размере от 300 до 600 долларов за участие в боевых действиях.

За два дня до этого, 11 марта, стало известно, что президент россии владимир путин разрешит 16 000 добровольцев с Ближнего Востока присоединиться к поддерживаемым россией силам в Донбассе на востоке Украины.

Как сообщается, наемникам сообщили, что они будут выполнять «исключительно полицейские функции по наведению порядка на оккупированных территориях». Однако сообщается, что «среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило «боевой дух» сирийцев».

Боевой дух сирийских наемников, по сообщениям украинских СМИ, также, по-видимому, снизился в связи с прибытием на военную базу более 30 раненых российских боевиков, в результате чего некоторые приняли решение отказаться от участия в боевых действиях.

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