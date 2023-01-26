«Уронили» дрон: первые кадры ожесточенного столкновения между ЦАХАЛом и террористами в Дженине

Между палестинцами и израильскими войсками в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения.

По сообщениям палестинцев, в четверг утром в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами.

شاهد| انفجارات واشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها لمخيم جنين. pic.twitter.com/Dwcf3ONEdh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 26, 2023

כוחות הביטחון פועלים כעת בג'נין >> pic.twitter.com/nOKwWAp2zz — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) January 26, 2023

Кроме того, как пишут в телеграм-канале Израильские трудовые будни, «палестинцы уронили дрон».

Палестинские СМИ сообщают, что один палестинец скончался и несколько ранены во время столкновений.

В кратком заявлении Армия обороны Израиля сообщила, что действует в лагере беженцев Дженин. Они сказали, что предоставят более подробную информацию позже.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявило, что один палестинец был убит, а еще шестеро получили ранения, в том числе двое серьезно.

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