«Уронили» дрон: первые кадры ожесточенного столкновения между ЦАХАЛом и террористами в Дженине

09:00, Сегодня
Новости Израиля
военнослужащий цахала фото
Фото: depositphotos.com

Между палестинцами и израильскими войсками в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения.

По сообщениям палестинцев, в четверг утром в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами.

Кроме того, как пишут в телеграм-канале Израильские трудовые будни, «палестинцы уронили дрон».

Палестинские СМИ сообщают, что один палестинец скончался и несколько ранены во время столкновений.

В кратком заявлении Армия обороны Израиля сообщила, что действует в лагере беженцев Дженин. Они сказали, что предоставят более подробную информацию позже.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявило, что один палестинец был убит, а еще шестеро получили ранения, в том числе двое серьезно.

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