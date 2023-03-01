Скандал во время демонстрации в Тель-Авиве: арестован армейский друг Нетаниягу

Один из арестованных сегодня демонстрантов — армейский друг Нетаниягу.

По данным протестной организации «Братья по оружию», одним из арестованных в ходе сегодняшних антиправительственных акций протеста в Тель-Авиве является бывший коллега Нетаниягу по работе с «Сайерет Маткаль» Эзра Барнеа.

Организация заявила, что «его арест символизирует именно то, что здесь происходит: Сайерет Маткаль за решеткой, а Нетаниягу — узник Бен-Гвира». «Мы призываем Нетаниягу выбрать «Братьев по оружию» и остановить правовую революцию», — добавили они.

Читайте также: могут перекрыть даже Бен-Гурион: что известно о демонстрациях в Тель-Авиве.