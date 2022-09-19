Скандал с Booking: министр туризма возмущен формулировками сайта

Популярный ресурс предостерег туристов от бронирования номеров в Иудее и Самарии.

Популярный сайт бронирования отелей Booking предостерег туристов от бронирования номеров в Иудее и Самарии с предупреждением о безопасности и нарушении прав человека.

Об этом сообщает портал Maariv.

Так, среди населенных пунктов, о которых идет речь, — Ариэль и Маале-Адумим.

Издание отмечает, что в тексте, который, как ожидается, появится рядом с этими местами для проживания, говорится, что «посещение этого района может сопровождаться повышенным риском безопасности, правам человека и другим рискам для гостей и местного сообщества».

В связи со сложившейся ситуацией министр туризма Йоэль Развозов созвал экстренное совещание, на котором был определен ряд действий в связи с решением Booking. Среди намеченных шагов — оказание политического давления на компанию, а также прямой диалог с ее руководством.

Кроме того, было принято решение запустить специальную маркетинговую кампанию для привлечения туристов из-за рубежа в обозначенные районы.

«Обозначение мест размещения в Иудее и Самарии как представляющих угрозу безопасности и в контексте нарушения прав человека является отходом от реальности. Вот почему так возмутительно, что коммерческая компания предпочитает действовать исключительно из политических соображений. Мы намерены использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы отменить это решение … и сохранить туристический бизнес во всем Государстве Израиль», — заявил министр.

Как сообщал Курсор, в период с апреля по июнь 2022 года за границу ездили 2,15 миллиона израильтян, а с июля по август – 2,09 миллиона.

При этом восстановление въездного туризма идет более медленными темпами. Так, три года назад в Израиль съездили 4,5 миллиона туристов, а с января по август нынешнего – не более 1,6 миллиона.

Также Курсор информировал о том, что израильским отелям удалось выйти на уровень загруженности, который был до пандемии коронавируса.