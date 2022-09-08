Появилась статистика въездного и выездного туризма в Израиле

В Центральном статистическом бюро Израиля детально рассказали о том, как много израильтян съездили за границу в последнее время, а также затронули тему количества посетителей страны.

Согласно информации ЦСБ, в период с апреля по июнь текущего года за границу ездили 2,15 миллиона израильтян, а с июля по август – 2,09 миллиона.

Об этом сообщает издание «Детали».

Для сравнения, в рекордном 2019 году с июля по август выездных туристов было 2,38 миллиона, а за весь 2019-й – свыше 9 миллионов. Больше всего в августе выезжали на Синайский полуостров – в Египте отдыхали 107,4 тысячи израильтян.

В то время как многие израильтяне побывали за границей, восстановление въездного туризма идет более медленными темпами и не приближается к показателям тоже рекордного в этом плане 2019 года. Так, три года назад в Израиль съездили 4,5 миллиона туристов, а с января по август нынешнего – не более 1,6 миллиона.

В июле страну посетили 260 тысяч людей, среди которых лишь 10 тысяч были не туристами. А вот в прошлом месяце, августе, в Израиль въехало 247 тысяч людей, среди которых туристов – 234,4 тысячи. Американцев была 71 тысяча и они составили 30,1% от всех туристов.

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