Скандал с куском змеи в упаковке: Sunfrost тянула с отзывом пять дней

Оказалось, что руководство Sunfrost затягивало сроки отзыва некачественной продукции. Решение было принято только через пять дней после жалобы потребителя на обнаружение куска змеи в упаковке.

Доктор Шарон Альрои-Прайс, глава общественного здравоохранения минздрава, осудила слишком медленные действия компании Sunfrost по отзыву замороженной зеленой фасоли.

Это связано с тем, что Sunfrost получила жалобу 5 дней назад. Потребитель обратился с жалобой во вторник, 16 августа, а Sunfrost только 20 августа проинформировала минздрав. Министерство обязало отозвать упаковки фасоли из магазинов и сообщить потребителям об инциденте. В других упаковках также могут находиться части змеи, поэтому компания объявила об отзыве продукции.

Представитель минздрав заявила: «Это бывает, что компании тянут с отзывом продуктов с прилавков, но в данном случае это заняло немного больше времени, чем обычно. В последний раз, когда в упаковке нашли голову мыши, компания вообще не сообщила об этом. Сейчас они сообщили об этом».

В этой ситуации также компания сразу отказалась убирать с прилавков свой товар, и только в субботу, по требованию минздрава, сделала это.

С такой же большой задержкой компания прореагировала на обнаружение головы мыши в упаковке фасоли. Тогда решение об отзыве продукта было принято через 4 дня.

Напомним, в пакете фасоли Sunfrost нашли кусок змеи: как отреагировал производитель.