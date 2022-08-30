Скандал с продукцией Sunfrost: какие нарушения нашли на заводе

Израильтяне начали жаловаться на продукцию компании Sunfrost, поэтому минздрав провел на заводе проверку и отчитался о нарушениях.

Компания Sunfrost угодила в скандал, из-за того, что покупатели стали находить в замороженных продуктах части тел различных животных. В связи с этим на завод была отправлена проверка и в минздраве отметили, что нашли ряд нарушений.

Об этом сообщает издание davar1.

Инспекторы устроили санитарно-технологическую проверку и изучили процессы производства и упаковки продукции на заводе. Основной акцент был сделан на том, чтобы предотвратить попадание инородных предметов в пакеты с товарами.

Проверку на завод отправили после того, как из магазинов были отозваны партии замороженной фасоли, в пакетах с которой израильтяне находили кусок змеи, головы мыши и улитку.

Эксперты установили, что на заводе необходимо усовершенствовать в первую очередь этап сортировки. Также, как выяснилось, на предприятии не хватает сотрудников, которые контролируют качество сортировки на всех этапах сбора и производства.

В министерстве заявили, что заводу необходим дополнительный оптический сортировщик в упаковочный цех, чтобы в продукцию больше не попадали инородные тела.

За заводом Sunfrost будут продолжать наблюдать инспекторы.

«Курсор» писал ранее, что компания Sunfrost, которая принадлежит «Тнуве» — крупному производителю продуктов не хотела отзывать продукцию из-за неприятного «сюрприза».