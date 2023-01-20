Скандал с ребенком в клетке: суд принял неожиданное решение

Мать шестерых детей судили за жестокое обращение с ними, но принятое решение вызвало недоумение даже у полиции.

В пятницу суд принял решение освободить мать годовалого ребенка, которого полиция нашла запертым в клетке в квартире во время рейда по наркопритонам.

Женщину освободили без ограничительных условий, поскольку у нее шесть детей и она должна за ними ухаживать.

Мать заплакала перед судом: «Я хочу домой. Я хочу своих детей, я ничего не сделала». Во время слушания в суде полиция подтвердила, что подозреваемая мать была найдена внутри здания, но не в том месте, где находилась клетка.

Адвокат обвиняемой заявил, что суд принял такое решение, поскольку в деле «не было никакого криминала».

По информации родственников женщины, она ненадолго выходила к своему брату в том же доме, а дети играли и запихнули младшего брата в клетку, которая осталась от попугая.

На теле ребенка не нашли следов насилия, поэтому было принято решение поверить матери. Однако в полиции высказали сомнение, что это был разовый случай. Правоохранители уверены, что малыша регулярно держали в клетке, и там же нашли подушки для ребенка.

В ходе рейда в квартире задержали двух молодых людей и конфисковали наркотики, но мать детей заявила, что не имеет к этому отношения.

Ранее Курсор писал, что в Хайфе мать держала годовалого ребенка в железной клетке, но позже ее семья попыталась прояснить ситуацию.