Скандал в автобусе: транспортная компания принесла извинения палестинским рабочим

Компания Tnufa принесла извинения, поскольку ее водитель незаконно высадил из автобуса 50 палестинцев, возвращавшихся с работы в Самарию.

Во вторник компания общественного транспорта Tnufa принесла извинения за инцидент в четверг. Тогда водитель автобуса высадил 50 палестинских рабочих по просьбе пассажиров-евреев, которые отказались ехать с арабами на борту.

Компания Tnufa принесла извинения после обращения газеты Haaretz, в которую обратился один из палестинских пассажиров, вынужденных искать альтернативные, более дорогие маршруты, чтобы вернуться в свои дома в Самарии в прошлый четверг.

Палестинский пассажир рассказал, что с группой других рабочих ждал на тель-авивском перекрестке Хамасгер автобус № 288, когда несколько автобусов проехали мимо них без остановки. Вскоре им удалось войти в пустой автобус, в который сели около 50 палестинских рабочих.

Когда автобус прибыл в Бней-Брак, в него сели три еврейских пассажира, которые потребовали выгнать палестинцев из автобуса. Водитель позвонил по телефону тому, кого палестинец принял за начальника, и приказал палестинцам покинуть автобус, что является незаконным поведением.

Маршрут 288 проходит между центральной автобусной станцией Тель-Авива и поселением Ариэль и должен обслуживать как израильтян, так и палестинцев, направляющихся в Иудею и Самарию и обратно.

Компания Tnufa в своем заявлении газете Haaretz отрицает, что у нее есть отдельные автобусные маршруты для евреев и арабов, что было бы нарушением израильского законодательства.

Автобусная компания заявила, что провела расследование и выяснила, что один из еврейских пассажиров выдавал себя за сотрудника Министерства транспорта и запугивал недавно нанятого водителя угрозой потери работы.

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