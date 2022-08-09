Из первых рук: бойцы ЯМАМ показали видео утренней операции в Шхеме

Операцию по ликвидации террориста продемонстрировали участники операции в Шхеме. У вас есть уникальная возможность воочию убедиться, как работают военные.

Утренняя работа ЯМАМ в Шхеме — так ее видели сами бойцы, участвовавшие в операции по ликвидации опасного террориста, главы «Бригады мучеников Аль-Аксы».

Информацию предоставил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Видео записано с нательной камеры.

«Курсор» писал, что ЦАХАЛ ликвидировал палестинского террориста в Шхеме: опубликованы фото. Глава «Бригады мучеников Аль-Аксы» Ибрагим Набулси в прошлом несколько раз избегал ареста.

Также мы сообщали про похороны ликвидированного террориста: его мать в экстазе привлекла внимание. В сети показали фото похорон уничтоженного во вторник террориста Ибрагима Аль Наблуси, который был главой «Бригады мучеников Аль-Аксы» и ранее успешно избегал арестов.

Напомним, что в брошюрах для жителей Газы террористическая группировка предупреждает о возобновлении насилия, если их требования не будут выполнены. На следующий день после того, как Израиль и палестинский «Исламский джихад» (ПИД) достигли прекращения огня после трех дней вооруженного конфликта в секторе Газа и вокруг него, террористическая группировка предупредила, что может возобновить боевые действия, если Израиль не согласится освободить двух их членов.

Редакция писала, что арабы напали на туристов возле Пещеры Патриархов. Арабы напали на заблудившихся туристов в Хевроне, забросали камнями авто и пытались вытащить людей из машины. Силы ЦАХАЛа сейчас разыскивают подозреваемых.