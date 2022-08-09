Осквернение флага: полиция разбирается на стройке в Ришон ле-Ционе

Полиция расследует дело об осквернении государственного флага, за что виновным грозит наказание до трех лет. В совершении преступления подозревают бедуинских рабочих.

На строительном объекте в Ришон ле-Ционе произошло чрезвычайное происшествие.

Полиция прибыла на стройку в связи с расследованием дела об осквернении государственного флага.

За подобное правонарушение можно получить до трех лет тюрьмы.

Прибывшие на объект полицейские обнаружили разорванный государственный символ, части которого были разбросаны по всей территории стройки: на арматуре, земле, элементах техники.

По предварительной информации арестован рабочий-бедуин, который не нашел ничего лучше, чем флаг для особого применения. Детали происшедшего расследует полиция.

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