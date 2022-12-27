В Израиле открывается новая школа кибербезопасности

Для израильтян откроется хорошая возможность получить знания в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, благодаря открытию новой школы Israel Cyber ​​Campus.

Об этом пишет издание «Детали».

Возглавлять учебное заведение будет экс-глава Национальной киберсистемы и высокопоставленный сотрудник ШАБАКа Игаль Унна, а председателем совета директоров станет экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, которого считают ведущим экспертов в данной в сфере кибербезопасности.

Израильтянам предложат множество курсов для специалистов разного уровня, вести лекции станут специалисты — выходцы из киберподразделения ЦАХАЛа 8200. Для желающих будут предложены курсы аналитика социальных сетей, а также курсы для топ-менеджеров и гендиректоров компаний, которые хотят улучшить свои знания.

«Изюминкой» школы станет уникальная виртуальная симуляционная лаборатория, с помощью которой студентам будут моделировать различные киберугрозы, сценарии атак и другие сложности, с которыми они могут столкнуться во время своей работы.

Учебные курсы в кампусе будут длиться три-семь месяцев. Формат обучения – гибридный.

«Курсор» писал ранее, что гендиректор Национального отдела кибербезопасности Израиля (INCD) Габи Портной заявил, что его удивило огромное количество иранских кибератак против Израиля в последние месяцы.

Еще мы писали, что из-за возросших угроз со стороны иранских хакеров, Израиль, ОАЭ, Бахрейн и Марокко решили объединить усилия и создать общую платформу киберзащиты.