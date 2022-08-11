Скандал в полиции: бывший глава МАХАШ обвинил экс-генпрокурора в противозаконных действия

«Генпрокурор Шай Ницан не дал ход расследованию действий полиции об инциденте в Умм-аль-Хиран, несмотря на рекомендацию МАХАШ», — заявил Ури Кармель.

Бывший глава МАХАШ (следственный отдел действий полиции) Ури Кармель обвинил экс-генпрокурора и экс-комиссара полиции в совергении противозаконных действий.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ .

Кармель заявил: «Однажды юридический советник ШАБАКа связался с МАХАШ и сообщил, что они получили срочный и необычный запрос из офиса комиссара полиции Альшейха с требованием просмотреть внутренний засекреченный документ ШАБАКа, написанный об инциденте в Умм-аль-Хиран, документ, который не был передан в МАХАШ. Это требование переходит красную черту. Генпрокурор Шай Ницан не дал ход расследованию действий полиции в этом инциденте, несмотря на рекомендацию МАХАШ».

Кармель подтверждает слова бывшего замглавы МАХАШ Моше Саада о левой мафии внутри израильских госструктур и их преступных действиях. «Левая мафия заметала свои преступные действия, и занималась шитьём дел, в том числе и против Нетаниягу», — сказал он.

«Курсор» ранее сообщал, что разгорелся скандал с открытием мемориала погибшим израильским спортсменам в Мюнхене.

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