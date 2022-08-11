Разгорелся скандал с открытием мемориала погибшим израильским спортсменам в Мюнхене

Скандал с суммой компенсации семьям спортсменов, погибших в теракте в Мюнхене, может повлиять на поездку президента Герцога в Германию.

Семьи израильских спортсменов, убитых палестинскими террористами на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, будут бойкотировать мемориальную церемонию, посвященную 50-й годовщине нападения.

Причиной является спор с правительством Германии по поводу суммы компенсации.

Церемония открытия мемориала, посвященного 50-й годовщине трагедии, пройдет в Мюнхене в сентябре. Сообщается, что на ней должен присутствовать президент Ицхак Герцог.

Однако 11 пострадавших семей уверены, что правительство Германии должно выплатить им больше денег, хотя Берлин уже перечислил 4,8 миллиона долларов.

С целью урегулирования конфликта, Германия предложила еще 5,58 миллиона долларов 23 оставшимся членам семей, но адвокаты требуют в 20 раз больше этой суммы.

«Мы ожидаем, что президент Герцог также немедленно объявит, что он не приедет», — заявила Анки Шпитцер, жена погибшего Андрея Шпитцера, который был тренером израильской команды по фехтованию.

Она пояснила: «Если семьи не поедут, то и он не должен ехать, потому что если он будет там, даже для того, чтобы возложить венок, это узаконит жестокое поведение Германии».

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