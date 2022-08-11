Угрозы в соцсетях: арестован житель Петах-Тиквы

В полицию обратилась депутат Кнессета, чье имя не разглашается, с жалобой на угрозы в социальных сетях. В результате был арестован подозреваемый.

32-летний житель Петах-Тиквы арестован за угрозы в соцсетях.

Об этом сообщили в news.israelinfo.

Полиция задержала подозреваемого в угрозах женщине-депутату. Имя пострадавшей, обратившейся с жалобой на угрозы в ее адрес в социальных сетях, на данные момент неизвестно.

Полиция намерена просить суд о продлении ордера на арест задержанного.

Позже стало известно имя женщины — это депутат Кнессета от МЕРЕЦ Габи Ласки.

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