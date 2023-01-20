Скандал вокруг антиизраильской резолюции в ООН: Международный суд выпустил заявление

Всемирный суд заявил, что получил запрос ООН на заключение об «оккупации» Израиля.

Международный суд сегодня в пятницу подтвердил, что он официально получил запрос от Генеральной Ассамблеи ООН дать консультативное заключение о правовых последствиях «оккупации» Израилем палестинских территорий.

Ожидается, что МКЮ составит список государств и организаций, которые смогут подавать письменные заявления, но в пресс-релизе не содержится дополнительной информации о сроках этого процесса.

В предыдущих консультативных заключениях суд, кроме того, назначал слушания, но, скорее всего, пройдет не менее нескольких месяцев, прежде чем их можно будет назначить.

Международный суд в Гааге, также известный как Всемирный суд, является высшим судом ООН, рассматривающим споры между государствами. Его постановления имеют обязательную силу, хотя МС не имеет права обеспечивать их соблюдение.

Напомним, что Генеральная Ассамблея в прошлом месяце обратилась к Международному суду с просьбой дать консультативное заключение о правовых последствиях израильской «оккупации, заселения и аннексии… включая меры, направленные на изменение демографического состава, характера и статус Священного города Иерусалима и принятие им соответствующих дискриминационных законов и мер». Этот шаг осудил Израиль и приветствовала ПА.

В резолюции ООН также содержится просьба к Международному суду дать рекомендации о том, как эта политика и практика «влияют на правовой статус оккупации» и какие правовые последствия вытекают из этого статуса для всех стран и Организации Объединенных Наций.

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