Скандал вокруг разрыва Мадридом связи с Тель-Авивом получил продолжение

Города-побратимы обычно сотрудничают в сфере туризма.

Мадрид предлагает партнерство с Тель-Авивом после того, как Барселона разорвала связи с «городом-побратимом».

Мэр Барселоны Ада Колау в среду разорвала отношения с Тель-Авивом, сославшись на то, что Израиль проводит политику «апартеида» . В четверг мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда предложил заменить его.

В письме мэру Тель-Авива Рону Хульдаи и во время пресс-конференции в четверг Мартинес-Алмейда сказал, что побратимство — это «прекрасная возможность продемонстрировать приверженность Мадрида укреплению отношений с таким демократическим и законопослушным государством, как Израиль».

Данные властей Мадрида показывают, что в 2021 году Мадрид был испанским регионом, который привлек больше всего инвестиций из Израиля, получив 60% израильского капитала, вложенного в Испанию.

Мартинес-Алмейда раскритиковал решение городского совета Барселоны разорвать отношения с Тель-Авивом после 25 лет существования городов-побратимов.

«Мы не будем продвигать, поощрять или разрешать подобное поведение, которое имеет явный антисемитский подтекст и не имеет места», — сказал он.

Президент мадридского сообщества Изабель Диас Аюсо, член консервативной Народной партии, на следующей неделе посетит Израиль с целью укрепления торговых отношений и демонстрации способности Мадрида привлекать инвесторов и продвигать проекты, сообщает испанская газета El Mundo.

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