Скандал вокруг русскоязычной версии сайта Еш Атид: у Лапида озвучили заявление

Партия заявила, что пост написан сторонней группой, и удалила его. Лапид сказал, что Нетаниягу использует любую возможность, чтобы «подстрекать и разделять».

Партия премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид» закрыла часть своего русскоязычного предвыборного сайта в ответ на критику со стороны конкурентов. Так, на сайте вышел пост, где было написано, что партия «Ликуд» лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу является «секторальной» фракцией израильских евреев сефардского происхождения.

В тексте утверждалось, что «Ликуд» больше не представляет все израильское общество.

«Она отказалась от своей идеологии и стала секторальной сефардской партией», — говорилось на сайте, имея в виду евреев североафриканского и ближневосточного происхождения.

В «Ликуде» обвинили Лапида в расизме. Кроме того, скандальный пост партии был расценен как нападение на традиционных религиозных евреев, евреев-сефардов и правое крыло в целом.

В официальном заявлении «Ликуда» говорится: «Яир Лапид призвал сегодня по-русски не голосовать за «Ликуд», потому что это «партия сефардов». Расизм Лапида не имеет границ».

«Еш Атид» возразила, что текст был написан сторонними авторами без их ведома и что они не отражают точку зрения фракции.

«Среди нас не будет никаких проявлений расизма, — сказал Лапид в ответ на критику. — Тот, кто скажет или напишет что-то расистское, в тот же день будет вне Еш Атид».

Затем премьер-министр обвинил Нетаниягу в попытке набрать политические очки за упомянутый текст веб-сайта.

«Он никогда не упускает возможности подстрекать и разделять», — сказал Лапид и заявил, что в верхней части его избирательного списка находится больше сефардских кандидатов, чем в списках «Ликуда».

Ранее мы сообщали, что, согласно новому опросу, блок Нетаниягу слабеет.