Блок Нетаниягу слабеет — Новый опрос

Альянс Религиозной сионистской партии с «Оцма Иегудит» терпит неудачу в новом опросе, поскольку лево-арабский блок достигает паритета с блоком Нетаниягу.

Новый опрос, проведенный Panels Politics и опубликованный в пятницу изданием Ma’ariv, показал, что, если бы новые выборы были проведены сегодня, партии, поддерживающие лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу — «Ликуд», Религиозно-сионистская партия, ШАС и «Яадут а-Тора» — получат всего 57 мест по сравнению с 59 местами в предыдущем опросе Panels Politics.

Партия «Исраэль Бейтейну», входящая в коалиционное правительство, получит 6 мест, а левоцентристский арабский блок получит в общей сложности 57 мест. Впервые за более чем год лево-арабский блок достиг паритета с блоком Нетаниягу в публично опубликованном опросе.

Упадок правого блока происходит из-за того, что союз Религиозной сионистской партии с «Ноамом» и «Отцмой Иегудит» сократился на два места. Объединенный список упал с 13 мест в предыдущем опросе, опубликованном 9 сентября, до 11 мест в пятницу.

«Ликуд» стабильно удерживал 31 место, а ШАС и «Яадут а-Тора» сохранили 8 и 7 мест, которые две партии получили соответственно в предыдущем опросе.

Партия «Еврейский дом», возглавляемая министром внутренних дел Айелет Шакед, остается ниже избирательного порога в 3,25%, но немного увеличился с 1,9% до 2,2%.

«Еш Атид» стабильно удерживала 25 мест, в то время как Авода получила один мандат по сравнению с предыдущим опросом, поднявшись с 4 мест до 5. Прогнозируется, что Мерец получит 5 мест.

Партия «лагерь государственников», объединенный список «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша», получает 12 мест в новом опросе. Среди арабских партий «Объединенный список» сохранил свои 6 мест, а РААМ — 4 места.

Новый опрос не учитывает произошедший в последний момент раскол в «Объединенном списке». «Балад», одна из трех фракций, составлявших «Объединенный список», откололась в четверг вечером, подав отдельную заявку в Кнессет. Фракции «Хадаш» и «Таал» остались в «Объединенном списке».

Ранее Курсор писал, что уловка правого лагеря обеспечит Смотричу и Бен-Гвиру дополнительное финансирование. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Религиозно-сионистскую партию как несколько разных партий. При этом в самой партии сообщили: «Регистрация производится в соответствии со всеми законами и в соответствии с соглашением».

Курсор также писал, что по новому опросу правый блок получает большинство. Айелет Шакед заявила, что «еще пол-места, и у нас будет правое правительство».

Также мы сообщали, что опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».

Напомним, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.