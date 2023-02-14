Скандал вокруг судебной реформы: Беннет выступил с предложением

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет в понедельник поддержал идеи президента Ицхака Герцога касаемо обсуждения реформы судебной системы правительства, заявив, что разногласия между коалицией и оппозицией по условиям переговоров легко преодолеть.

В беседе с 12 каналом Беннет предложил недельный перерыв в законодательных процессах, чтобы стороны смогли провести переговоры. Он отметил, что это будет небольшой уступкой со стороны коалиции, учитывая, что в любом случае до следующего голосования в Кнессете, вероятно, останется неделя.

«Нам нужно реформировать [систему правосудия], но не бросать систему из одной крайности в другую», — сказал Беннет.

«Нам нужно сказать «да» инициативе президента», — добавил он, имея в виду предложение Герцога из пяти пунктов по компромиссному соглашению.

Интервью состоялось после того, как комитет Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию одобрил на первом пленарном чтении законопроект об укреплении политического контроля над назначениями судей, а также о блокировании пересмотра Верховным судом квазиконституционных Основных законов.

Бурное заседание комитета проходило на фоне общенациональных массовых протестов и забастовок рабочих против планов правительства.

Главные архитекторы реформы судебной системы, министр юстиции Ярив Левин и председатель комитета Кнессета по Конституции, закону и правосудию, депутат Симха Ротман, заявили в понедельник, что они готовы встретиться с оппозицией без предварительных условий, но не согласились с призывом президента приостановить законодательные процессы.

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