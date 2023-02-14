Ганц обратился к Левину с призывом касаемо судебной реформы

Председатель Партии национального единства Бени Ганц в понедельник вечером побеседовал в Кнессете с министром юстиции Яривом Левиным и сообщил ему, что, если законодательство, продвигающее судебную реформу, будет заморожено, он готов провести переговоры уже сегодня вечером.

Ганц также поговорил с президентом Ицхаком Герцогом, обсудил с ним этот вопрос и попросил его помочь в продвижении плана переговоров, который он предложил в своем выступлении в воскресенье и который включает замораживание законодательства в качестве предварительного шага.

Ранее в понедельник Левин и председатель конституционного комитета Кнессета Симха Ротман заявили, что они заинтересованы в том, чтобы начать переговоры о судебной реформе с оппозицией при посредничестве президента.

«По призыву президента вчера вечером наши офисы в настоящее время связываются с офисами главы оппозиции и председателя партии «Еш Атид», депутата Кнессета Яира Лапида и председателя Партии национального единства, депутата Кнессета Бени Ганца, чтобы согласовать совместную встречу врезиденции президента сегодня вечером», — сказали они.

«Мы призываем глав оппозиции начать переговоры без предварительных условий. Время пришло», — заявили Левин и Ротман.

Лидер оппозиции и председатель «Еш Атид» Яир Лапид ответил вчера вечером: «Как подчеркнул вчера вечером в своем выступлении президент и как неоднократно разъяснялось, необходимым условием начала национального диалога является немедленная остановка всех законодательных процессов на ограниченное время».

«Если министр Левин и депутат Кнессета Ротман согласятся на это, мы будем рады встретиться завтра утром в резиденции президента», — сказал Лапид.

Левин и Ротман ответили Лапиду: «Нам было очень жаль читать заявление лидера оппозиции, из которого следует, что его единственное желание — остановить закон, а не вести настоящие переговоры. Мы призываем всех депутатов Кнессета от оппозиции вести себя по-другому. Мы будем рады встретиться сегодня вечером с любым членом оппозиции, который заинтересован в реальных переговорах».

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