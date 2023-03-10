Скандал вокруг увольнения пилота-резервиста: стало известно о новом решении ЦАХАЛа

Бар отменил увольнение пилота-резервиста из-за заявлений о том, что он отказывался служить.

Гилад Пелед вернулся сегодня на службу пилотом-истребителем-резервистом. Только вчера его отстранили от должности на неопределенный срок за то, что он якобы был в числе тех, кто призывал отказаться от несения службы в знак протеста против судебных реформ.

Офицер резерва полковник (в отставке) Гилад Пелед заявил, что первоначальное решение командующего ВВС генерал-майора Томера Бара о его увольнении, принятое в четверг, было несправедливым и что он обжалует его.

Сегодня он провел встречу с главой ВВС генералом-майором Томером Баром, и последний отменил его увольнение, сообщили в Армии обороны Израиля.

В заявлении военных говорится, что у ВВС сложилось «ложное впечатление», что Пелед организовывал и координировал отказ от службы среди других пилотов-резервистов.

Пелед сказал Бару, что произошло недоразумение; что он был против отказа от службы и не пытался организовать неявку пилотов на дежурство.

«Начальник ВВС выразил большую признательность полковнику (в отставке) Пеледу и принял его заявление о том, что он не причастен к поощрению отказа среди резервистов», — говорится в сообщении.

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