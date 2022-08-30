Скандальное решение министра Форера: он намерен развивать производство свинины в Израиле

Партия «Наш дом Израиль» собирается расширить производство свинины в Израиле. Это не шутка, а инициатива министра сельского хозяйства Одеда Форера.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
В частности, министр сельского хозяйства планирует снять географические ограничения на организацию забоя свиней. При этом утверждается, что производство свинины поможет снизить цены на рынке, увеличит ее доступность для населения, особенно нееврейского.
А по вопросам религии, по его словам, нужно обращаться в министерство по делам религии.
Экономические реформы, необходимые в сельском хозяйстве, видимо, не рассматриваются. Отмена пошлин, снижение влияния монополистов на рынок — это показалось министру слишком сложным.
Но в израильской политике есть проверенный способ удержания на плаву любой партийной субстанции. Если не можешь добиться реального результата – надо потеребить вопросы религии и государства, «статус-кво». В заголовки попадешь точно.
Ранее Курсор писал, что Авидар раскритиковал Нетаниягу: «Превратил слово «араб» в ругательство». Эли Авидар, который стремится сформировать совместный блок с «РААМ», призывает арабов голосовать.
Также мы сообщали, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.