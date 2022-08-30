Скандальное решение министра Форера: он намерен развивать производство свинины в Израиле

Министр сельского хозяйства заявил о решении продвигать производство свинины, расширяя территории сбыта. Это решение вызвало определенное недоумение у израильтян.

Партия «Наш дом Израиль» собирается расширить производство свинины в Израиле. Это не шутка, а инициатива министра сельского хозяйства Одеда Форера.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

В частности, министр сельского хозяйства планирует снять географические ограничения на организацию забоя свиней. При этом утверждается, что производство свинины поможет снизить цены на рынке, увеличит ее доступность для населения, особенно нееврейского.

А по вопросам религии, по его словам, нужно обращаться в министерство по делам религии.

Экономические реформы, необходимые в сельском хозяйстве, видимо, не рассматриваются. Отмена пошлин, снижение влияния монополистов на рынок — это показалось министру слишком сложным.

Но в израильской политике есть проверенный способ удержания на плаву любой партийной субстанции. Если не можешь добиться реального результата – надо потеребить вопросы религии и государства, «статус-кво». В заголовки попадешь точно.

Ранее Курсор писал, что Авидар раскритиковал Нетаниягу: «Превратил слово «араб» в ругательство». Эли Авидар, который стремится сформировать совместный блок с «РААМ», призывает арабов голосовать.

Также мы сообщали, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.