«Превратил слово «араб» в ругательство»: Авидар раскритиковал Нетаниягу

Депутат Кнессета Эли Авидар, недавно покинувший партию «Исраэль Бейтену» и сформировавший партию «Свободный Израиль», считает, что левый блок не сможет сформировать правительство без арабских партий.

В интервью ряду СМИ Авидар сказал, что он «считает, что сотрудничество с арабскими партиями в Кнессете должно быть усилено» — и «не только с «РААМ», но и с «Объединенным списком»».

Отвечая на вопрос о своем политическом прошлом в партии «Исраэль Бейтену», которая поддерживала переселение арабов, Авидар сказал: «С первого дня, когда я вошел в Кнессет, моя политика была очень четкой. Я за мир, за мирный процесс, я за сближение всех арабоязычных жителей Государства Израиль».

«Я думаю, что если мы не будем опираться на «Объединенный список», стабильной коалиции не будет», — подчеркнул Авидар.

Авидар назвал депутата Кнессета Мансура Аббаса, главу партии «РААМ», «сверхсмелым политиком», отметив, что он «действительно ценит его».

Авидар раскритиковал председателя оппозиции и бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу. «Была операция «Страж стен». Нетаниягу спровоцировал и разделил евреев и арабов, — сказал Авидар, — Нетаниягу превратил слово «араб» в ругательство».

«Нельзя позволить победить расизму. Нельзя позволить победить тем людям, которые хотят превратить слово «араб» в проклятие», — добавил он.

В ответ на вопрос, почему Нетаниягу по-прежнему силен и популярен, Авидар сказал: «Это наш прокол, а не его. Это не его успех, это наша ошибка, а также ошибка правительства перемен. Нам нужно работать гораздо агрессивнее, потому что мы мягки с ним и мы позволяем ему делать все, что он хочет делать. Он называет «РААМ» сторонниками террористов и никто ему на это не отвечает».

В этом контексте Авидар добавил: «Мы не должны позволять крайне правым расистам править страной. Мы не должны вызывать раскол в израильском обществе… В «Ликуде» есть люди, которые еще более радикальны, чем Бен-Гвир».

Ранее Курсор писал, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство.