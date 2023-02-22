Скандалы в израильской армии — солдаты жалуются на расизм и гомофобию со стороны командиров

17:25, Сегодня
Новости Израиля, Общество
военные фото
Фото: pixabay.com

Результаты проверки показали, что половина жалоб являются обоснованными.

Согласно отчету, опубликованному уполномоченным по жалобам военнослужащих 22 февраля 2023 года, за 2022 год поступило более 6000 жалоб от военнослужащих, признанных обоснованными в 58% случаев.

Об этом сообщает «ХаАрец«.

В течение прошлого года группа военнослужащих столкнулась с увеличением количества жалоб, связанных с действиями одного и того же командира.

Большинство жалоб (40%) касались пренебрежительного и оскорбительного поведения командиров по отношению к подчиненным.

Солдаты также жаловались на случаи расизма, гомофобии и сексуальных домогательств со стороны командиров. При этом, выходцы из Эфиопии страдают чаще всего от расистского поведения, дискриминации за цвет кожи и происхождение. Были также сообщения о насилии со стороны командиров.

Другая важная тема, поднимаемая в жалобах, — это доступ к медицинским услугам в армии. В некоторых случаях командиры нарушали права своих подчиненных на получение медицинской помощи, не следовали рекомендациям врачей и не позволяли солдатам обращаться к специалистам, что приводило к ухудшению их физического и психического состояния.

Также отмечается проблема недостатка офицеров службы психического здоровья, что делает психологическую помощь недоступной для многих военнослужащих.

Напомним, аналитики Global Firepower обнародовали ежегодный рейтинг сильнейших армий мира. Список составлен с учетом имеющейся огневой мощи. Так, в топ-20 самых сильных армий мира вошел Израиль. Наша страна занимает в рейтинге 18-е место. При создании рейтинга эксперты оценивали более 60 отдельных факторов, среди которых — количество воинских подразделений и финансовое состояние, материально-технические возможности, география и другие аспекты.

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