Скандалы в израильской армии — солдаты жалуются на расизм и гомофобию со стороны командиров

Согласно отчету, опубликованному уполномоченным по жалобам военнослужащих 22 февраля 2023 года, за 2022 год поступило более 6000 жалоб от военнослужащих, признанных обоснованными в 58% случаев.

Об этом сообщает «ХаАрец«.

В течение прошлого года группа военнослужащих столкнулась с увеличением количества жалоб, связанных с действиями одного и того же командира.

Большинство жалоб (40%) касались пренебрежительного и оскорбительного поведения командиров по отношению к подчиненным.

Солдаты также жаловались на случаи расизма, гомофобии и сексуальных домогательств со стороны командиров. При этом, выходцы из Эфиопии страдают чаще всего от расистского поведения, дискриминации за цвет кожи и происхождение. Были также сообщения о насилии со стороны командиров.

Другая важная тема, поднимаемая в жалобах, — это доступ к медицинским услугам в армии. В некоторых случаях командиры нарушали права своих подчиненных на получение медицинской помощи, не следовали рекомендациям врачей и не позволяли солдатам обращаться к специалистам, что приводило к ухудшению их физического и психического состояния.

Также отмечается проблема недостатка офицеров службы психического здоровья, что делает психологическую помощь недоступной для многих военнослужащих.

Напомним, аналитики Global Firepower обнародовали ежегодный рейтинг сильнейших армий мира. Список составлен с учетом имеющейся огневой мощи. Так, в топ-20 самых сильных армий мира вошел Израиль. Наша страна занимает в рейтинге 18-е место. При создании рейтинга эксперты оценивали более 60 отдельных факторов, среди которых — количество воинских подразделений и финансовое состояние, материально-технические возможности, география и другие аспекты.