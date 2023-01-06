Опубликован рейтинг сильнейших армий мира

Аналитики Global Firepower обнародовали ежегодный рейтинг сильнейших армий мира. Специалисты составили рейтинг, учитывая имеющуюся огневую мощь.
При создании рейтинга учитывали более 60 отдельных факторов, чтобы оценить каждую страну. В частности, учитывалось количество воинских подразделений и финансовое состояние, материально-технические возможности, географию и другие аспекты.
Эксперты проанализировали и оценили военный потенциал 145 стран мира.
Обновленный ТОП-20 сильнейших армий мира:
- США.
- Россия.
- Китай.
- Индия.
- Великобритания.
- Северная Корея.
- Пакистан.
- Япония.
- Франция.
- Италия.
- Турция.
- Бразилия.
- Индонезия.
- Египет.
- Украина.
- Австралия.
- Иран.
- Израиль.
- Вьетнам.
- Польша.
В конце рейтинг оказались Молдова, Бенин и Бутан.
Ранее Курсор писал, что американские военные получат «умные» очки от Microsoft. Власти США закупят для американских военных 10 тыс. умных очков с функциями дополненной реальности от Microsoft в 2023 году.
Курсор также сообщал, что демобилизованные солдаты ЦАХАЛа пройдут бесплатное обучение в Microsoft.