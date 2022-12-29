Сколько детей родилось в государстве в 2022 году: важная статистика от Центрального бюро

На конец года население Израиля составляет 9 656 000 человек.

Согласно оценке, опубликованной Центральным статистическим бюро, к концу 2022 года в Израиле проживает около 9 656 000 человек.

Из них 7 106 000 (73,6%) — евреи, 2 037 000 (21,1%) — арабы, а 513 000 определяются как «прочие», включая неарабских христиан, представителей других конфессий и лиц, не принадлежащих к какой-либо религии.

В этом году родилось около 178 000 детей, 74,8% из них от еврейских матерей и 23,8% от арабских матерей.

Прибыло около 73 000 новых репатриантов, 58,1% из них из рф* и 21,3% из Украины — это прямое следствие вторжения москвы в соседнюю страну. В 2021 году количество репатриантов составляло примерно треть от этого количества, 25 000 человек.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.