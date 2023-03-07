Сколько израильских женщин занимают руководящих постов в бизнесе – отчет

Больше всего женщины представлены в государственных компаниях.

Женщины составляют менее трети руководящих должностей и должностей в советах директоров компаний по всему Израилю, согласно индексу представительства женщин организации Na’amat.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Специалисты в своем отчете рассмотрели 100 ведущих компаний в различных секторах и отраслях экономики Израиля. Каждую из них выбрали случайным образом, а соотношение между мужчинами и женщинами изучалось как среди руководства, так и в советах директоров.

Согласно индексу, в среднем 30% членов совета директоров и 27% членов правления были женщинами из этих 100 компаний. Сектор, в котором было меньше всего женщин, – сектор авиации и туризма, где среди семи проанализированных крупных компаний женщины составляли 20% членов правления.

В автомобильной промышленности женщины составляют 23% членов совета директоров и 22% руководителей. В академических кругах ситуация следующая: 27% эквивалента членов совета директоров и 33% руководящих должностей, а все четыре руководящие должности (президент, генеральный директор, председатель совета директоров и ректор) принадлежали мужчинам, за исключением Открытого университета и Университета Рейхмана.

В госкомпаниях ситуация несколько иная: женщины составляют 48% членов совета директоров, а на руководящих должностях – 27%. Также довольно высокая представленность женщин в банковско-кредитном секторе, составляющая в среднем 41% руководящих должностей, в то время как представительство в совете директоров составляло 28%.

В Na’amat заявили, что Международный женский день является возможностью отменить достижения, а также изучить гендерный разрыв и другие проблемы, с которыми сталкиваются женщины.

Ранее «Курсор» делился интересной статистикой о женщинах-израильтянках.