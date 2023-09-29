Среди наших соотечественников увеличилось число желающих покинуть страну.

По данным последнего годового исследования Института политики еврейского народа (JPPI), около 37% израильтян в настоящее время имеют или планируют получить паспорт другого государства с намерением эмигрировать.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Дежурный по Израилю".

В то же время исследование указывает на резкое снижение уровня комфорта израильтян внутри страны. За прошедший год доля тех, кто не чувствует себя комфортно, выросла с 20% до 32%, а доля тех, кто чувствует себя комфортно, сократилась с 76% до 65%.

Даже сторонники правых сил, которые традиционно являются более сплоченной группой, отметили снижение уровня комфорта с 55% в феврале 2023 года до 43% в июле.

Президент JPPI, профессор Йедидия Штерн, отмечает, что впервые в нашей истории стало очевидно, что спор об идентичности Израиля как еврейского и демократического государства "разрушает наши договоры о единстве и общей судьбе, создавая раскол".

Ранее опрос показал, сколько израильтян испытывают психическое напряжение из-за роста цен. Как выяснилось, около 80 процентов жителей Израиля испытывают психическое напряжение из-за роста цен и увеличения стоимости жизни. Это является ростом по сравнению с результатами аналогичного опроса в январе, когда таким напряжением страдали 68,5 процента респондентов.

Тем временем рейтинг показал, что Израиль вошел в топ-50 лучших стран мира.