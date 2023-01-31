Сколько крупных кибератак удалось превратить в Израиле в 2022 году

В управлении по кибербезопасности заявили, что защита Израиля сильна как никогда.

Израиль, как и любая другая страна подвергается кибератакам, и ответственность за них возлагается на Иран. За последний год управление по кибербезопасности предотвратило более тысячи крупных атак, которые могли нанести серьезный ущерб экономике страны.

Об этом пишет i24news.

Генеральный директор Национального кибердиректора Израиля (INCD) Габи Портной объяснил, как рассказал о кибердеятельности Израиля и объяснил, как она стала неотъемлемой частью защиты еврейского государства от внешних угроз, особенно исходящих из Ирана.

«Израиль подвергается кибератакам, как и другая часть мира, только в дополнение к обычной доле нам также приходится бороться с Ираном с его организованной, скоординированной и агрессивной атакой на израильское киберпространство», — сказал Портной на конференции.

По его словам, защита Израиля сильна как никогда.

«Наша работа заключается в предотвращении тех атак, которые в случае успеха приведут к миллионному ущербу для экономики и страны. Наши усилия часто происходят за кулисами», — добавил он.

«Курсор» писал ранее, что для израильтян откроется хорошая возможность получить знания в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, благодаря открытию новой школы Israel Cyber ​​Campus.

Еще мы писали, что израильская компания Cognite, акции которой торгуются на Nasdaq, выиграла тендер государственной компании Мьянмы на поставку киберсистемы, предназначенной для мониторинга и слежки за всеми типами сообщений пользователей.