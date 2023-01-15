Израиль поставит в азиатскую страну шпионскую систему для слежки

Израильскую фирму Cognite упоминают в документах, где сообщается о поставках в Мьянму оборудования для слежки во всех телекоммуникационных сетях страны.

Израильская компания Cognite, акции которой торгуются на Nasdaq, выиграла тендер государственной компании Мьянмы на поставку киберсистемы, предназначенной для мониторинга и слежки за всеми типами сообщений пользователей.

Об этом сообщает Haaretz.

США и Европейский союз ввели эмбарго на поставки оружия в Мьянму, но Израиль отказался прекратить продажу ей оружия во время открытого правления военной хунты. Только после резни, которую устроила военная хунта, поставки оборонных товаров в Мьянму были прекращены Израилем в 2018 году.

Документы по покупке киберсистемы для слежки раскрывают план Мьянмы по внедрению «законного перехвата информации» в системах всех поставщиков телекоммуникационных услуг в стране.

Cognyte была выбрана для поставки системы компании Myanmar Posts and Telecommunications, находящейся в ведении министерства связи страны.

Согласно документам, установка системы должна была быть завершена еще в июне 2021 года. Неясно, была ли система поставлена ​​на самом деле и действует ли она уже, но источники в Мьянме сообщили, что государственная телекоммуникационная компания провела ее испытания.

Cognyte не стала комментировать эти документы. Министерство обороны также не ответило на запрос комментариев.

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