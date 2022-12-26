Сколько людей посетили Стену Плача во время Хануки

Около 250 тысяч человек посетили площадь Стены Плача во время Хануки и стали участниками центральных церемоний зажжения свечей, которые проходили на протяжении всего праздника.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Среди них много туристов, семьи со всего Израиля и многие другие. Пик был сегодня, в «Зот Хануку», восьмой день Хануки, день с особой силой молитвы, поэтому десятки тысяч пришли к Стене Плача для личной молитвы.

«В этом году Ханука была одной из самых оживленных за последние годы. Было волнительно видеть, как еврейский народ прилагает усилия, даже в холодные и дождливые дни, чтобы подняться в Иерусалим и на Стену плача. Самое время сказать спасибо на месте, ближайшем к тому месту, где произошло чудо», – рассказали в фонде «Наследия Стены Плача».

В то же время не везде с уважением и трепетом отнеслись к празднованию Хануки. Например, глашатаи российской пропаганды решили продолжить государственную политику в разрушении всех связей с евреями по всей Земле. Так, празднование Хануки, проводившееся ФЕОР в *москве, попытались осудить на центральных российских каналах.

Автор скандального материала заявил, что мероприятие провели поблизости с памятником Карлу Марксу, потому что тот был рожден в «семье адвоката еврейского происхождения, происходившего из рода раввинов». Он заявил, что значительную часть раввината ФЕОР составляют выходцы из Украины.

«Исторически российская еврейская община имеет тесные связи с единоверцами из Незалежной (авторская орфография сохранена – прим.ред.)», – сказано в материале.

Глава Департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин стал жертвой нападок российских антисемитов, которые обвинили его в том, что «уроженец Украины, который русскую мову не разобрал».

«Курсор» сообщал, что в Киеве раввин Рафаэль Ротман, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и посол Австрии в Украине Ард Бенкьо зажгли ханукальные свечи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!