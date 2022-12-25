В Киеве зажгли ханукальные свечи: Всегда будем делать все, чтобы свет не погас

Вместе сфотографировались раввин, посол Украины в Израиле и посол Австрии в Украине.

Посольство Украины в Израиле выступило с новым обращением, связанным с Ханукой и войной Украины против *россии.

Об этом сообщили в Facebook.

На фото представлены раввин Рафаэль Ротман, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и посол Австрии в Украине Ард Бенкьо.

«Счастливой Хануки из большой ханукальной меноры в центре Киева. Будь то Израиль или Украина – мы всегда будем продолжать делать все, чтобы свет никогда не гас! Давайте отметим Хануку в следующем году без тени войны, нависшей над нами», – сказано в сообщении.

Ранее замкомандира подразделения «Мейтав» полковник Цахи Ревиво написал специальное письмо командирам и солдатам Северного округа. В нем он написал, что 25 декабря помимо Хануки мы отмечаем «еще один праздник, который является общим для всех конфессий в христианстве — Рождество». Также он нашел связь между этими праздниками.

«Курсор» сообщал, что центральные российские телеканалы попытались осудить празднование Хануки, проводившееся ФЕОР в столице рф, москве. Автор пропагандистского материала заявил, что празднование провели близко к памятнику Карлу Марксу, потому что он родился в «семье адвоката еврейского происхождения, происходившего из рода раввинов».

По мнению пропагандиста, существенная часть раввината ФЕОР являются выходцами из Украины.

«Исторически российская еврейская община имеет тесные связи с единоверцами из Незалежной» (авторская орфография сохранена – прим.ред.)», – сказано в материале.

Дополнительно от российских антисемитов поступили нападки на главу Департамента общественных связей ФЕОР Боруха Горина, которого обвинили в том, что он «уроженец Украины, который русскую мову не разобрал». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!