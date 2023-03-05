Сколько палестинцев выступают за суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом — опрос

Опрос Палестинского центра политических и социологических исследований (PSR) показал, что все больше палестинцев выступают за суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Опрос провели еще в ноябре прошлого года, а результаты опубликовали в феврале. Данные сравнили с результатом предыдущего опроса, проведенного в 2010 году.

У респондентов спрашивали: «Когда палестинцы и израильтяне возобновят переговоры, будет обсуждаться вопрос о суверенитете над Восточным Иерусалимом. Что бы вы предпочли? Палестинский, израильский или международный суверенитет?».

В период с 2010 по 2022 год количество сторонников палестинского суверенитета над городом снизился с 52% до 38%. А вот часть респондентов, которые выступают за суверенитет Израиля, увеличились с 6% до 19%. Процент сторонников международного суверенитета или «другого» почти не изменился.

На тенденцию к большему признанию Государства Израиль также указал ответ на вопрос: «Если будет найдено постоянное решение о создании двух государств, вы бы предпочли стать гражданином Палестины (Палестинской автономии – прим.ред.) или стать гражданином Израиля?» Оказалось, что часть предпочитающих гражданство Израиля увеличилась с 24% до 37% в период с 2010 по 2022 год. Также зафиксировано падение с 63% до 58% среди тех, кто предпочитает палестинское гражданство.

Ранее гендиректор Форума обороны и безопасности сказал, что Израиль на пороге крупного палестинского восстания.

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