Сколько в Израиле в 2022 году провели операций по смене пола

Число таких операций в нашей стране нарастает год от года.

По данным ЦСУ Израиля, основанных на новогодней выборке МВД, число операций по смене пола в Израиле нарастает год от года, однако, остается минорным на фоне общего числа населения, которое приближается к отметке в 19 млн человек.

Об этом сообщает экономическое издание Ice.

В прошлом году регистрационную запись МВД о половой принадлежности изменили 211 израильтян; в 2021–188, а в 2020 году – 145. Новые паспорта («теудат зеут») были выданы 873.212 гражданам страны; в 2021–805.869, а в 2020 году – 599.151.

За прошедший год в стране родилось 174.292 ребенка. Годом ранее число новорожденных составило 179.336. В 2022 году в Израиле по различным причинам скончались 50.521 человек. Годом ранее число умерших составило 49.762.

«Курсор» писал ранее, что в текущем году население Израиля увеличилось. На данный момент в стране проживает приблизительно 9,656,000 человек.

Еще мы писали, что в 2022 году граждане Израиля стали меньше заключать браки, но рождаемость детей в стране увеличилась.