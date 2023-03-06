Сколько в Израиле в среднем стоит получить психологическую помощь

Форум общественной психологии и Фонд Берла Каценельсона провели опрос в феврале 2022 года среди более чем 1500 респондентов старше 18 лет, представляющих все слои израильского общества. Результаты опроса показали, что в Израиле средняя стоимость получения психологической помощи составляет 1015 шекелей в месяц, а медианная — 700 шекелей.

Об этом пишет Davar1.

Ожидание психологической помощи также является проблемой, поскольку 37 процентов респондентов сообщили, что им пришлось ждать от одного до трех месяцев, 13 процентов — от трех до шести месяцев, а 9 процентов — от шести месяцев до года. Только 25 процентов смогли получить психологическую помощь в течение одного месяца. Еще 7 процентов респондентов не могут вспомнить, сколько времени им пришлось ждать.

Израильтяне тратят на психологов около 1,4 млрд шекелей в месяц и 16,6 млрд шекелей в год. Это составляет примерно половину всех расходов на медицинское обслуживание, которые в 2022 году составили 34,2 млрд шекелей.

«Курсор» писал ранее, что организация ЭРАН представила данные, указывающие на то, что в Израиле растет количество детей и подростков, нуждающихся в психологической помощи. Согласно статистике, за 2021 год количество обращений молодежи в возрасте до 17 лет за первой психологической помощью, выросло на 28 процентов.

Еще мы писали, что эксперты установили наличие разных уровней полезности физической активности для профилактики тревожности для представителей мужского и женского пола, но в то же время ее высокую эффективность.