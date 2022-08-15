Ганц отправил солдат разрушать еврейское поселение Рамат-Мигрон

Дважды за последние дни солдаты сил безопасности демонтируют дома в незаконном поселении в Самарии. В понедельник Ганц вновь направил солдат для выселения еврейских семей.

Второй раз за неделю: Ганц отправил полицейских и солдат разрушить дома в еврейском поселке Рамат-Мигрон.

Об єтом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

Рано утром прибыли большие силы, чтобы эвакуировать три еврейские семьи. В это же время как арабы строят свободно и без помех, а Государство Израиль борется с поселениями и пристально следит за тем, чтобы евреи были изгнаны из своих домов.

Ранее «Курсор» писал, что силы безопасности демонтировали незаконный форпост Рамат Мигрон. В форпосте проживали три семьи и несколько молодых людей. Дома этих семей были разрушены, как и другие строения на участке, сообщили активисты поселения в социальных сетях.

Напомним, редакция сообщала, что Ганц рассказал, кто финансирует Исламский джихад для нападения на Израиль.Министр обороны Бени Ганц встретился в четверг с генеральным директором министерства обороны Кипра Хараламбосом Петридесом.

Кроме того, восемь человек, подозреваемых в связях с терроризмом, были арестованы в Иудее и Самарии ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в четверг утром.

Курсор также писал, что Али Аль-Амуди, глава информационного отдела террористической организации Хамас, заявил, что израильское правительство продолжает «продавать иллюзии семьям пленных оккупационной армии» и не предоставляет никаких доказательств относительно их положения.