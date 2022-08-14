Скончался легендарный Цвика Пик: Нетаниягу опубликовал эмоциональное послание

Израильский певец и музыкант Цвика Пик скончалася в возрасте 72 лет, сообщили СМИ в воскресенье днем.

Сегодня утром Пик был найден мертвым в своем доме в Рамат-ха-Шароне. У Пика осталось трое детей: двое последовали за ним в музыкальную карьеру, третий — врач.

Пик выпустил множество альбомов, а также снимался на телевидении. В последние годы его здоровье ухудшилось после инсульта в 2018 году.

Пик был известен многим как «король израильской поп-музыки», особенно после того, как он прославился в 1970-х годах.

המוזיקאי צביקה פיק הלך לעולמו בגיל 72

(צילום: משה שי, פלאש90) pic.twitter.com/GsjA4HfhvW — גלצ (@GLZRadio) August 14, 2022

Одним из первых политиков, высказавшихся о его смерти, стал Биньямин Нетаниягу.

«Моя жена Сара и я оплакиваем кончину Цвики Пика, одного из величайших артистов Израиля. У него была радость жизни, которая отражалась в его замечательных песнях. Цвика был и будет неотъемлемой частью саундтрека нашей жизни. Мы выражаем искренние соболезнования его семье. Светлая память».

רעייתי שרה ואני דואבים על פטירתו של צביקה פיק, מגדולי אמני ישראל. הייתה בו שמחת חיים שבאה לידי ביטוי בשיריו הנפלאים. צביקה היה ויהיה חלק בלתי נפרד מפסקול חיינו. אנו שולחים תנחומים מעומק הלב למשפחתו. יהי זכרו ברוך. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 14, 2022

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