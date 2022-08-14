Скончался легендарный Цвика Пик: Нетаниягу опубликовал эмоциональное послание

Израильский певец и музыкант Цвика Пик скончалася в возрасте 72 лет, сообщили СМИ в воскресенье днем.
Сегодня утром Пик был найден мертвым в своем доме в Рамат-ха-Шароне. У Пика осталось трое детей: двое последовали за ним в музыкальную карьеру, третий — врач.
Пик выпустил множество альбомов, а также снимался на телевидении. В последние годы его здоровье ухудшилось после инсульта в 2018 году.
Пик был известен многим как «король израильской поп-музыки», особенно после того, как он прославился в 1970-х годах.
Одним из первых политиков, высказавшихся о его смерти, стал Биньямин Нетаниягу.
«Моя жена Сара и я оплакиваем кончину Цвики Пика, одного из величайших артистов Израиля. У него была радость жизни, которая отражалась в его замечательных песнях. Цвика был и будет неотъемлемой частью саундтрека нашей жизни. Мы выражаем искренние соболезнования его семье. Светлая память».
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