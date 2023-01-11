Скорая помощь доставила на свадьбу невесту, путь которой заблокировала похоронная процессия

В среду невеста, которая должна была выйти замуж сегодня вечером в Бней-Браке, не могла попасть на собственную свадьбу, но ее выручила скорая помощь.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Девушка живет недалеко от городского кладбища, и из-за похоронной процессии раввина Шимона Баадани. На нее пришли десятки тысяч человек, из-за чего все дороги были перекрыты.

Зная, что United Hatzalah обеспечила медицинскую безопасность похорон и их участников, ее семья связалась с главой отделения UH в Бней-Браке Эффи Фельдман и попросила о помощи. После этого немедленно послали скорую помощь, которая только что закончила свою смену, чтобы забрать невесту и бесплатно доставить ее в свадебный зал.

«Мы были в разгар самих похорон с толпами людей, идущих по улицам, когда ко мне подошел молодой человек и сказал: «Моя сестра выходит замуж, и все дороги закрыты. Мы не можем проехать на машине, даже на такси, никто не может отвезти ее в свадебный зал, и она не может дойти до зала, хотя он находится в том же городе, потому что он все еще был довольно далеко, и она должен был пройти через массы людей, собравшихся для шествия». Я связался с диспетчером United Hatzalah и попросил разрешения на перевозку…Скорая помощь провела их сквозь толпу и доставила ее в зал. Семья была в восторге от того, что теперь свадьба может продолжаться», ‒ поделился Фельдман.

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