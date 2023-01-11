В Израиле появился новый вид мошенничества, связанный с проездными Рав-кав

В Израиле начал распространяться новый вид мошенничества, в частности в ортодоксальной среде и среди новых репатриантов. Злоумышленники пытаются продать предоплаченные проездные «Рав-Кав».

Об этом пишет Telegram-канал «Люди в черном».

Израильтяне стали замечать в синагогах объявления о продаже электронных проездных по сниженной цене, «предоплаченный» на 800 шекелей продают за полцены — за 400 шекелей. Пользователи сети сообщают, что видели подобные объявления и в чатах новых репатриантов.

Мошенники пытаются найти жертв в разных секторах израильского общества. Но такие проездные покупать не рекомендуют, потому что их часть была пополнена с ворованных кредитных карт. Сейчас проводится блокировка таких проездных, но этот процесс может занять некоторое время.

«Курсор» писал ранее, что в последнее время израильтяне начали получать сообщения якобы от платежного приложения Bit, в котором их просят перейти по ссылке и вести свои персональные данные. Однако пользователей просят быть осторожными, потому что можно попасть на удочку мошенников.

Еще мы писали, что мошенники давно перебрались в социальные сети, используя их для обмана и как плацдарм для афер. Недавнее расследование, проведенное ведущим 12 канала Хаимом Этгаром выявило еще один способ мошенничества.

Напомним, что в последнее время злоумышленники стали рассылать сообщения от имени Электрической компании («Хеврат хашмаль»).