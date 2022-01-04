Скоро в Израиле вступит в силу новый закон о суррогатном материнстве «для всех»

Глава минздрава Ницан Горовиц напомнил о том, что уже 11 января вступит в силу новый закон о суррогатном материнстве, с помощью которого ЛГБТ-пары, а также одинокие люди также смогут завести ребенка.

Изменения в уже существующий закон были внесены Горовицем и Нахманом Эшем,

По словам Горовица, это будет исторический день борьбы ЛГБТ за свои права. Он уверен, что таким образом правительство кладет конец «древней несправедливости.

Еще в июле 2021 года БАГАЦ постановил, что закон, запрещающий однополым парам иметь детей в результате суррогатного материнства, а также одиноким мужчинам, нарушает их права.

Ранее Курсор сообщал, что представителей ЛГБТ-сообщества Израиля позвали учиться в ешиву.

Кроме того, мы писали, что минздрав упростит правила карантина для вакцинированных.

Еще напомним, что утверждены новые правила работы торговых центров.

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