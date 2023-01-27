Основатель Оцма Иегудит рассказал, почему считает Бен-Гвира и Нетаниягу «слабее, чем Лапид и Беннет»

Марзель, основатель партии Бен-Гвира «Оцма Иегудит», выразил возмущение после того, как ему заблокировали доступ к Шхемским воротам.

Ультраправый активист Барух Марзель атаковал правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу в пятницу после того, как полиция заблокировала марш правых активистов к Шхемским воротам в Иерусалиме в четверг вечером.

«Мы делаем это в течение двух месяцев каждый четверг, но вчера правительство уступило ХАМАСу и предотвратило это», — сказал он.

Марзель прибыл на место происшествия с другими правыми активистами, держащими флаги «Оцма Йегудит», партии, основанной Марзелем, которую в настоящее время возглавляет министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, поскольку сам Марзель был дисквалифицирован до участия в последних выборах.

В четверг Нетаниягу провел оценку ситуации с безопасностью с высокопоставленными должностными лицами службы безопасности после столкновений в лагере беженцев в Дженине, в ходе которой были убиты десять палестинцев.

По словам источников, причастных к деталям разговора, Бен-Гвир попросил не мешать маршу правых активистов, но Нетаниягу решил не допускать шагов, которые могут привести к эскалации.

Марзель раскритиковал своего старого друга, кроме того, в четверг некоторые правые активисты даже кричали: «Бен-Гвир слаб перед ХАМАСом», после того как полиция преградила им дорогу.

Однако Марзель уточнил, что у него нет проблем со своим бывшим партнером, и сказал, что его проблема связана с Нетаниягу. «Он должен быть смелым, — сказал он. — Нетаниягу слабее Беннета и Лапида».

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