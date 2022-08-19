Следующему правительству Израиля придется экономить — Минфин

Бюджетный план, недавно представленный Министерством финансов, прогнозирует значительное увеличение дефицита в ближайшие годы, которое следует смягчить за счет сокращения финансирования, где это возможно.

Согласно документу, , поданному в правительственный секретариат, прогнозируемые госрасходы, как ожидается, превысят бюджет на несколько миллиардов шекелей, разрешенный установленными государственными структурами, что приведет к увеличению дефицита в течение следующих трех лет.

Представленный план предполагает, что для того, чтобы справиться с этим дефицитом, следующему правительству, сформированному в Израиле, придется серьезно урезать бюджет или рискнуть усугубить проблему. При этом прогнозируемый дефицит в бюджетном плане на 34,4 млрд шекелей больше, чем тот же прогноз в бюджетном плане 2021 года — скачок в первую очередь связан с недавней инфляцией.

«Макроэкономические события, в том числе рост инфляции, ужесточение условий на рынке труда и повышение процентных ставок в Израиле и во всем мире, привели к изменениям в объеме ожидаемых обязательств правительства, наряду с изменениями связанных с политическими мерами, принятыми после публикации последнего плана», — говорится в документе.

В документе представлена ​​разработка Минфинв относительно причин этой инфляции: «Как мы знаем, эпидемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году, вызвала значительные изменения в мировой экономике и экономике Израиля. После нескольких месяцев, в течение которых экономическая активность резко упала, когда в то же время количество безработных граждан… резко возросло в течение весны 2020 года… начался период, длившийся около года, в котором экономическая активность колебалась в зависимости от масштабов болезнь и строгость [предупредительных] ограничений».

В ответ на вспышку Израиль, как и многие другие страны, принял фискальную политику, которая позволила ему обеспечить «широкую сеть экономической безопасности для населения и предприятий, которые пострадали, а также расширить ответные меры здравоохранения на эпидемию».

В результате дефицит резко вырос примерно до 11,4%, а отношение долга к ВВП подскочило с 60% до 72%.

Следующей весной был набран импульс к восстановлению экономики, поскольку все больше людей находили работу, а программы экономической помощи постепенно сворачивались, что привело к быстрому сокращению дефицита.

К этому добавилась война в Украине, которая создала нагрузку на и без того хрупкую глобальную инфраструктуру снабжения, что привело к мировой инфляции, наблюдаемой сегодня. Все эти факторы в совокупности привели Минфин к выводу, что для того, чтобы пережить бурю остаточного экономического ущерба, вызванного пандемией, сейчас пора задуматься о меньших расходах.

«Чтобы обеспечить готовность Государства Израиль к вызовам, с которыми столкнется израильская экономика в наступающем году и в последующие годы, очень важно вернуться к пути фискально-ответственной политики», — говорится в плане.

Ранее Курсор писал, что инфляция достигла максимального значения и перевалила за 5%. Согласно отчету бюро статистики, инфляция достигла рекордных 5,2%, показав самый высокий уровень с 2008 года. Но дальше экономика начнет укрепляться, и потребители почувствуют изменения еще до 15 сентября.

Курсор сообщал, что экономика Израиля выросла на 6,8% во втором квартале, вопреки прогнозам.

Наша редакция писала, что шекель продолжает укрепляться.