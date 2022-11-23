Следующим шагом Израиля будет «объявление войны» — представитель ПА

Накануне премьер-министр палестинской автономии Мухаммед Штайе сказал, что политика нового правительства в Израиле будет равносильна «объявлению войны палестинцам».

Об этом сообщает INN.

Во время своего выступления на заседании правительства ПА он заявил, что международное сообщество должно заявить самый решительный протест против «незаконных поселений» и политики Израиля в отношении жителей ПА.

«Если переговоры о создании правительства в Израиле строятся на том, чтобы создать как можно больше незаконных поселений, расстрелять как можно больше наших людей, и отнять как можно больше нашей земли, то это — вопрос готовности объявить войну экстремистских поселенцев против нас», — заявил политик.

По его словам, мировое сообщество должно выступить против этой политики Израиля, а также дать понять, что оно готово «заставить Израиль заплатить за эту систематическую агрессивную политику против нашего народа».

Штайе также добавил, что ссобытия в Тель-Румейде и Хевроне в минувшие выходные четко показывают то, что будет происходить при следующем правительстве.

Ранее Курсор писал, что у Абу Мазена предупредили Нетаниягу о последствиях крайне правой политики. Пресс-секретарь главы Палестинской автономии назвал слова будущего премьер-министра «явной попыткой ввести в заблуждение мировое общественное мнение».