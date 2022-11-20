У Абу Мазена предупредили Нетаниягу о последствиях крайне правой политики

Пресс-секретарь главы Палестинской администрации Абу Мазена Набиль Абу Рудайне подверг критике слова будущего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который сказал, что «палестинцы не хотят мира, они не хотят государства рядом с Израилем, они хотят государство вместо Израиля».

Об этом сообщает Kanal7.

Спикер, в частности, назвал слова Нетаниягу «явной попыткой ввести в заблуждение мировое общественное мнение».

По его словам, заявления Нетаниягу «раскрывают его истинные намерения уклониться от любого политического процесса, который приведет к прекращению оккупации и созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с решениями, имеющими международную легитимность».

«Правительство Нетаниягу, в которое войдет Итамар Бен-Гвир, возглавивший накануне нападения поселенцев на жителей Хеврона, предвещает то, что произойдет в ближайшем будущем при крайне правом израильском правительстве», — сказал Абу Рудайне.

Он отметил, что правительство будет нести ответственность за ухудшение ситуации и нестабильность, и именно поэтому Нетаниягу «перевернул факты с ног на голову и исказил их, потому что они знают, что произойдет из-за самого существования такого правительства, в которое входят экстремисты, такие как Бен-Гвир и Смотрич».

Представитель главы ПА предостерег от «продолжающегося вторжения евреев-экстремистов в благословенную мечеть Аль-Акса и опасности, присущей любой попытке изменить существующую историческую ситуацию на святом месте».

«Эти попытки приведут к взрыву ситуации и выходу ее из-под контроля, а вся ответственность ляжет на правительство Израиля», — подчеркнул Набиль Абу Рудайне.

Как сообщал Курсор, жестокие беспорядки вспыхнули 19 ноября в районе еврейского поселения в Хевроне. Сотни израильтян пошли в сторону палестинской территории с израильскими флагами.

«Десятки палестинцев бросают камни. Силовики на месте пытаются восстановить порядок между сторонами посредством мер по разгону демонстраций», — говорится в сообщении.

Также Курсор информировал о том, что один из телохранителей депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира был ранен в ходе перепалки с поселенцами в Хевроне в пятницу вечером, когда тысячи израильтян-евреев провели выходные в городе для ежегодного традиционного паломничества.