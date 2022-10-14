Слишком «устал»: озвучены новые детали касаемо ремонта Крымского моста

Как пишет военный портал Defense Express, “Крымский мост настолько «устал», что чинить его будут до 1 июля 2023 года”.

Согласно распоряжению правительства рф* сроки выполнения работ по восстановлению моста определены на уровне до 1 июля 2023 года. Выполнять их будет «Нижнеангарсктрансстрой». Согласно российскому реестру юридических лиц годовой доход этой московской компании составляет 13,5 тысячи долларов, а штатная численность лиц — 33 работника.

При этом выбор компании сделан фактически в обход тендерных процедур, а именно, как у «единственного поставщика». В то же время, эта компания может нанимать субподрядчиков, но сама должна выполнить от 50% всех работ и услуг.

Известно, что автомобильный грузовой транспорт сейчас пускают через паром, из-за чего на 13 октября уже собралось в очереди на паром более 900 фур. Время ожидания переправы составляет 3-4 дня, так как единственный паром может перевозить только 90 грузовых машин. А это уже говорит о значительном ограничении эксплуатационных характеристик. Относительно железнодорожного сообщения, то, согласно официальному заявлению, его возобновили, но на него также вполне могут быть наложены ограничения.

«Но наиболее интересным будет период штормов и холодов с многократным переходом в 0 градусов, что может стать достаточно тяжелым испытанием для поврежденных конструкций. То есть, вполне вероятно, что самые главные испытания у Крымского моста еще впереди», — написали в военном портале.

Ранее Курсор писал, что высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности заявил, что Израиль предоставляет Украине базовые разведывательные данные об иранских беспилотниках.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!